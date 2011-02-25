Львівська міліція заперечує історію з наручниками

Відділ зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області спростовує факт інциденту сьогодні біля Оперного театру Львова під час трансляції «Розмови з країною» Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як зазначається у повідомленні ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні на площі перед театром імені Соломії Крушельницької відбулася трансляція проекту «Розмови з країною». Під час трансляції, поряд з театром, одна з політичних сил організувала флеш-моб. Згодом люди, що прийшли на трансляцію, відтиснули учасників дійства ближче до театру.

«І у цей час, за свідченням кількох очевидців, на руках одного з учасників флеш-мобу з’явились кайдани. Наручники одразу ж зняли і дійство продовжилося. Працівники міліції, які були залучені до охорони громадського порядку під час трансляції, нікого з учасників дійства не затримували і загалом порушень громадського порядку не зафіксували. Дякуємо усім представникам політичних сил, присутнім на трансляції, за дотримання правопорядку», - наголошується у повідомленні.

У свою чергу, голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ вимагає в керівництва УМВС та голови облдержадміністрації знайти винних в інциденті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Свобода», О.ПАНЬКЕВИЧ звернувся до начальника ГУ МВС України у Львівській області Богдана ЩУРА і голови Львівської облдержадміністрації Михайла ЦИМБАЛЮКА, аби вони з’ясували обставини інциденту, і притягнули винних до відповідальності.

«За словами О.ПАНЬКЕВИЧА, до нього звернулися зі скаргою потерпілі, яких під час проведення мирної акції затримали люди у цивільному. Вони застосували до учасників акції силу, одного з них повалили на землю, вдягли на руки кайданки та намагалися затягти в авто. Особи в цивільному не показали посвідчень і не представилися. При цьому за інцидентом спостерігали представники МВС, які ніяк не відреагували на це свавілля», - зазначається у повідомленні.

Як інформує прес-служба, лише після втручання депутатів Львівської обласної ради затриманих відпустили, при цьому наручники залишилися у потерпілого, який їх згодом приніс голові обласної ради.

«Я звертаюся до керівництва головного управління МВСУ у Львівській області та керівництва ОДА, аби справу терміново розслідували, - заявив О.ПАНЬКЕВИЧ. - Цей інцидент є яскравим прикладом свавілля правоохоронних органів та порушення прав громадян режимом ЯНУКОВИЧА. Лише вчасна реакція на таке беззаконня та покарання винних можуть виправити ситуацію».