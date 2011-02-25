Львівська міліція заперечує історію з наручниками

23:49, 25 лютого 2011
Суспільство
2652 0

Під час "Розмови з Януковичем"

Відділ зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області спростовує факт інциденту сьогодні біля Оперного театру Львова під час трансляції «Розмови з країною» Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як зазначається у повідомленні ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні на площі перед театром імені Соломії Крушельницької відбулася трансляція проекту «Розмови з країною». Під час трансляції, поряд з театром, одна з політичних сил організувала флеш-моб. Згодом люди, що прийшли на трансляцію, відтиснули учасників дійства ближче до театру.

«І у цей час, за свідченням кількох очевидців, на руках одного з учасників флеш-мобу з’явились кайдани. Наручники одразу ж зняли і дійство продовжилося. Працівники міліції, які були залучені до охорони громадського порядку під час трансляції, нікого з учасників дійства не затримували і загалом порушень громадського порядку не зафіксували. Дякуємо усім представникам політичних сил, присутнім на трансляції, за дотримання правопорядку», - наголошується у повідомленні.

У свою чергу, голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ вимагає в керівництва УМВС та голови облдержадміністрації знайти винних в інциденті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації ВО «Свобода», О.ПАНЬКЕВИЧ звернувся до начальника ГУ МВС України у Львівській області Богдана ЩУРА і голови Львівської облдержадміністрації Михайла ЦИМБАЛЮКА, аби вони з’ясували обставини інциденту, і притягнули винних до відповідальності.

«За словами О.ПАНЬКЕВИЧА, до нього звернулися зі скаргою потерпілі, яких під час проведення мирної акції затримали люди у цивільному. Вони застосували до учасників акції силу, одного з них повалили на землю, вдягли на руки кайданки та намагалися затягти в авто. Особи в цивільному не показали посвідчень і не представилися. При цьому за інцидентом спостерігали представники МВС, які ніяк не відреагували на це свавілля», - зазначається у повідомленні.

Як інформує прес-служба, лише після втручання депутатів Львівської обласної ради затриманих відпустили, при цьому наручники залишилися у потерпілого, який їх згодом приніс голові обласної ради.

«Я звертаюся до керівництва головного управління МВСУ у Львівській області та керівництва ОДА, аби справу терміново розслідували, - заявив О.ПАНЬКЕВИЧ. - Цей інцидент є яскравим прикладом свавілля правоохоронних органів та порушення прав громадян режимом ЯНУКОВИЧА. Лише вчасна реакція на таке беззаконня та покарання винних можуть виправити ситуацію».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter