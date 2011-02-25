У Львові під час трансляції «Розмови з країною» Януковича виникла сутичка

У Львові під час прямої трансляції «Розмови з країною» Президента Віктора ЯНУКОВИЧА виникла сутичка.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед театром імені Соломії Крушельницької, де встановлено екран для прямої трансляції «Розмови з країною», представники ВО «Свобода» провели флеш-моб під назвою «Рік у ярмі». Хлопці в карикатурних масках, що зображали В.ЯНУКОВИЧА, Миколу АЗАРОВА та Сергія ТІГІПКА, поганяли двох «українських селян» - жінку та чоловіка, одягнених в українські строї і запряжених у ярмо, батогами та ціпами, при цьому вигукуючи гасла, з якими В.ЯНУКОВИЧ йшов на вибори.

Під час флеш-мобу переодягнені у цивільне міцної статури чоловіки почали витискати «свободівців» за межі площі, щоб учасники флеш-мобу не потрапили в камери трансляції.

Чоловіки спортивної статури, які навідріз відмовлялися пред‘явити посвідчення або представитися, спочатку витіснили від екрану учасників вистави, а потім кинули на землю і одягли наручники на Мар’яна БЕРЕЗДЕЦЬКОГО - голову фракції ВО «Свобода» у Стрийській районній раді. Після цього силоміць почали відтягувати його з площі.

За чоловіка і «свободівців» вступилися присутні на площі львів‘яни, які оточили їх колом і не дали змоги переодягненим правоохоронцям забрати закутого в наручники «свободівця» та інших учасників флеш-мобу.

Після втручання депутата Львівської обласної ради Ірини СЕХ невідомі кремезні хлопці залишили затриманих і пішли з площі. При цьому вони залишили на руках М.БЕРЕЗДЕЦЬКОГО номерні кайданки (№ НЕ 0078), за якими «свободівці» тепер мають намір встановити власника.

У коментарі журналістам голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» І.СЕХ наголосила, що мабуть, не такої розмови чекав Президент і президентська команда.

«Сьогодні влада дуже добре продемонструвала, як вона «почує кожного». Нечуване свавілля – у центрі Львова, невідомі люди, в цивільному, не представивши посвідчень, затримують учасників мирної акції. Кидають їх на землю. Вдягають наручники. Гідне відзначення річниці інавгурації президента!», - наголосила І.СЕХ.

У відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області відмовилися давати будь-які коментарі стосовно цього інциденту.