Українським військовим за Кот-д’Івуар заплатять вдвічі більше

Кабінет міністрів України збільшив грошову винагороду українським військовослужовцям у Кот-д’Івуарі.

Відповідну постанову від 23 лютого № 150 оприлюднено на Урядовому порталі.

Встановлено, що розмір щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям Збройних сил України із складу миротворчого контингенту, направленого для участі у наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі, на період їхньої фактичної участі у зазначеній операції збільшується на 100 відсотків.

Крім того, з 1 січня 2012 року уряд встановив нові розміри щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових обов’язків за межами України військовослужбовцям ЗСУ із складу українських миротворчих контингентів та миротворчого персоналу (крім миротворчого персоналу України у Республіці Ірак та в Ісламській Республіці Афганістан), що утримуються за рахунок державного бюджету, за основними посадами.

Міністерству оборони доручено забезпечити фінансування виплати грошової винагороди у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених Міністерству оборони у державному бюджеті на 2011 рік; передбачати під час складання проекту держбюджету на 2012 та наступні роки кошти для виплати щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових обов’язків за межами України військовослужбовцям ЗСУ із складу миротворчих контингентів та миротворчого персоналу в межах видатків на оплату праці.