Міка Ньютон: я прийду і заспіваю, але Тимофій чомусь проти

Продюсер співачки Мікі НЬЮТОН Тимофій НАГОРНИЙ проти її участі в повторному відборі на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2011», який призначено на 3 березня.

Про це Т.НАГОРНИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я зустрічався вчора з керівництвом НТКУ, я попросив надати нам звинувачення, що ми порушили правила. Вони сказали, що ми нічого не порушили”, - сказав Т.НАГОРНИЙ.

У свою чергу, Міка НЬЮТОН заявила, що готова знову пройти відбір.

“Я хочу вам сказати, що я артистка, я можу зараз вам заспівати, увечері. Я можу співати дві години підряд, три, тиждень, два. Я людина, якій завжди потрібна сцена. Те, що запропонували мені в НТКУ (взяти участь в переголосуванні – УНІАН) - для мене завжди радість, тому що знову можна побачитися з глядачами, я прийду і заспіваю. Але Тимофій чомусь категорично проти”, - сказала Міка НЬЮТОН.

Водночас, Міка НЬЮТОН і Т.НАГОРНИЙ звернулися до Першого Національного телеканалу з проханням надати юридичні аргументи необхідності повторного відбору.

На думку Т.НАГОРНОГО, у Мікі НЬЮТОН немає ніяких підстав або зобов`язань брати участь у «суперфіналі» на НТКУ, який запропоновано провести 3 березня 2011 року. Крім того, продюсер і співачка категорично проти формулювання, що у відборі повинні взяти участь лише три фіналісти.

Т.НАГОРНИЙ також зазначив, що Міка НЬЮТОН була визнана переможцем національного відбору у всіх трьох категоріях голосування: SMS, онлайн, оцінки жюрі. Тепер, незважаючи на провокації з боку конкурентів, артистка готує композицію для подання на конкурс «Євробачення-2011» до 10 березня, сказав продюсер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні співачка ДЖАМАЛА відмовилася брати участь у додатковому турі національного відбору учасників на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2011». Про це йдеться у відкритому листі ДЖАМАЛИ.