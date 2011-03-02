В Одесі накрили підпільний цех із виробництва зброї

Співробітники УБОЗ УМВС України в Одеській області спільно з СБУ ліквідували в Одесі підпільний цех із виробництва вогнепальної зброї.

Про це повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків облУВС.

За словами начальника ЦГЗ Віктора МІРОШНИЧЕНКА, «при затриманні злочинців вилучено 75 одиниць вогнепальної зброї, зокрема револьвери системи "наган", різні види зброї іноземного виробництва, оптичні прилади, понад 1000 зарядів різного калібру, устаткування й значна кількість інструментів, які використовувалися для виготовлення й перероблення вогнепальної зброї».

Виготовленням і переробленням вогнепальної зброї та боєприпасів і збутом на території України займалися троє жителів Одеси.

Порушено кримінальну справу за ст. 28 і 263 (скоєння злочину в складі організованої групи, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.