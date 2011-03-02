Стан реєстрації на ЗНО можна перевірити через Інтернет

Стан реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання можна перевірити через Інтернет, зайшовши на сайт відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомляє офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Щоб перевірити, чи надійшов лист майбутнього абітурієнта до регіонального ЦОЯО і чи опрацьований він, достатньо ввести номер реєстраційної картки. Цей номер вказаний на контрольно-інформаційному листі, який був видрукуваний разом із бланком заяви.

Інформація про стан реєстрації на сайтах регіональних центрів поновлюється щодня о 8.00.

Як зазначають в УЦОЯО, зміни до реєстраційних даних можна вносити лише до 20 березня (дата подання визначається за поштовим штемпелем).

Якщо бажаючий взяти участь у ЗНО отримав відмову у реєстрації, він має скласти нову заяву - реєстраційну картку, скориставшись комп’ютерною програмою, розміщеною на сайті www.kievtest.org.ua, роздрукувати з програми контрольно-інформаційний лист до заяви (у ньому має бути вказаний той же номер, що і в реєстраційній картці), виправити недоліки, на які було вказано у відмові, і відправити поштою цей новий пакет реєстраційних документів разом з копією атестата, копією паспортного документа і копією відмови до регіонального центру.