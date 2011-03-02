Підприємці запропонують ВР свій проект реформи «спрощенки»

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що законопроект про реформування спрощеної системи оподаткування буде зареєстровано у Верховній Раді наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час онлайн-конференції.

За її словами, на сьогодні підприємці підготували проект другої концепції реформування «спрощенки». За цим проектом документа проводилися консультації з підприємцями в регіонах, вони мали право вносити свої пропозиції.

Цього тижня триває прийняття пропозицій від представників бізнесу щодо законопроекту про реформування спрощеної системи оподаткування, після чого проект буде доопрацьовано і зареєстровано в парламенті.

«Ще тиждень потримаємо документ, щоб почути всі пропозиції підприємців», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.