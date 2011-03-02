У Чернівцях подорожчав соціальний хліб

У Чернівцях на 10-15 копійок подорожчали деякі сорти хлібобулочних виробів Чернівецького хлібокомбінату, який вважається монополістом на території Буковини.

Як передає кореспондент УНІАН, вартість самого популярного соціального сорту хліба «Орільський» у магазинах зросла з 3,20 грн. до 3,35 грн., батона - з 3,45 грн. до 3,55 грн.

Як повідомив місцевим ЗМІ директор Чернівецького хлібокомбінату Віталій САМСОНЕНКО, причиною подорожчання хліба стало «значне підвищення цін на борошно». За його словами, якщо місяць тому підприємство ще купувало борошно вищого ґатунку по 2400 грн. за тонну, то нині ціна перевищує 3400 грн.

Також зросла мінімальна зарплата, подорожчали енергоносії та інша сировина, підкреслив він.

Водночас два види хліба «Хотинський» і «Щоденний» не подорожчали. У мережі магазинів Чернівецького хлібокомбінату вони коштують, відповідно, 2,1 та 2,9 грн.