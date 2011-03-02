На Луганщині згоріла старовинна церква

Сьогодні, 2 березня, в селі Червоний Деркул Станично-Луганського району згоріла старовинна церква.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Пожежу в церкві Різдва Пресвятої Богородиці рано вранці побачили парафіяни храму. Розповсюдженню пожежі сприяла велика віддаленість церкви від пожежної частини (більш як 40 км), а також пізнє виявлення. На момент повідомлення до МНС вже спостерігалося відкрите горіння - храм 1881 року спорудження був повністю охоплений полум`ям.

Гасіння тривало близько двох годин. У ліквідації пожежі брали участь 3 пожежних автомобіля і 15 чоловік особового складу. Старовинну будівлю врятувати не вдалося.

В даний час відпрацьовуються всі можливі версії виникнення пожежі, одна з яких – необережне поводження з вогнем. Жертв і потерпілих немає.

За фактом пожежі ведеться слідство.