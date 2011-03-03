В Україні пройдуть урочистості з нагоди Дня Полонії

В Україні в травні пройдуть урочистості з нагоди Дня Полонії і поляків, які проживають за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК на прес-конференції.

Зокрема, за його словами, урочистості з нагоди цього польського свята відбудуться 6 травня у Вінниці і 7 травня – в Бердичеві Житомирської області.

Як відзначив К.СВІДЕРЕК, рішення про проведення свята 6 і 7 травня було прийнято маршалком Сенату Польщі після відвідування Вінниці 1 грудня з візитом.

К.СВІДЕРЕК також додав, що рішенням маршалка Сенату Польщі Генеральне консульство Польщі у Вінниці буде організатором заходів до Всесвітнього дня Полонії і поляків, які проживають у всіх країнах світу.

«Це велика подія, тому що ми одне з наймолодших польських генеральних консульств і ми дуже раді, що саме наше Генеральне консульство буде організатором цього дуже відомого, дуже очікуваного свята – Дня Полонії і поляків, які проживають за кордоном», - сказав генконсул.

За словами К.СВІДЕРЕКА, у Вінниці і Бердичеві урочистості пройдуть за участю офіційних делегацій.

Окрім офіційного святкування, в Хмельницькому плануються урочистості, пов`язані з відкриттям вулиці на честь Президента Польщі Леха Качиньського. “Таке рішення було ухвалене минулого року міською радою і попередньо ми маємо інформацію, що 8 травня відбудеться офіційне урочисте відкриття цієї вулиці, а також відкриття дошки, присвяченої нашому Президентові, й інші заходи з цим пов`язані», - повідомив К.СВІДЕРЕК.