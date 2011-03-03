"Антонов" відклав постачання Ан-70 на 2013 рік

Український авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова не зможе почати постачання військово-транспортних літаків Ан-70 замовникам в 2012 році. Про це, як повідомляє Лента.ру з посиланням на "Авіапорт", заявив заступник генерального конструктора компанії Олександр Ківа.

За його словами, нині за проектом літака ведуться доопрацювання відповідно до вимог українських і російських військових. "Постачання в 2012 році нереальні, судячи з усього, тільки в 2013 році почнуться" - додав Ківа.

Проект створення транспортника Ан-70 АНТК ім. Антонова веде спільно з Росією. Раніше повідомлялося, що дослідні і дослідно-конструкторські роботи за проектом закінчаться в 2012 році, а серійне виробництво почнеться в 2013 році. При цьому постачання замовникам зможуть початися ще тільки за рік. На початку червня 2010 року президент України Віктор Янукович на зустрічі з російським прем`єром Володимиром Путіним заявив, що складання перших серійних Ан-70 почнеться до кінця року.

Нині "Антонов" має в своєму розпорядженні замовлення на 42 літаки, з яких 40 призначені міністерству оборони Росії, а два - військовому відомству України.

У середині листопада 2010 року стало відомо, що міністерство оборони України вирішило припинити фінансування програми Ан-70 за браком коштів військового бюджету. За планами військового відомства, виділення коштів може поновитися не раніше 2013-2014 року. Раніше очікувалося, що Росія в найближчі три роки виділить на реалізацію проекту 2,4 мільярда рублів (70,2 мільйона доларів), а Україна - 480 мільйонів гривень (60,4 мільйона доларів).