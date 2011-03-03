У Києві горить будівля СБУ

У Києві горить приміщення Служби безпеки України. Про це повідомляє ТСН. За попередніми даними, загоряння сталося у частині будівлі, яка виходить на вулицю Паторжинського.

На місці інциденту працюють щонайменше п`ять пожежних машин. За даними речника Головного управління МВС у Києві Володимира Поліщука, загоряння є незначним, у будівлі зафіксовано задимлення.