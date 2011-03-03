ГПУ підняла кримінальні справи на Лазаренка

У Генеральній прокуратурі відновлено розслідування кримінальних справ проти екс-прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Про це екс-генеральний прокурор України, радник Генеральної прокуратури Михайло ПОТЕБЕНЬКО повідомив в інтерв`ю «Коментарям».

«Наскільки мені відомо, постанови про припинення справи проти ЛАЗАРЕНКА були скасовані, матеріали відправлені на дорозслідування», - зазначив він.

М.ПОТЕБЕНЬКО нагадав, що саме при ньому велося розслідування у справі П.ЛАЗАРЕНКА, де, як відомо, фігурувала і лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО. «Коли справу припинили, я вважав своїм обов’язком викласти свою думку про це в офіційному рапорті на ім`я генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА. Є неправильним той факт, що слідство прийшло до такої думки, незважаючи на свідчення ключових свідків, а тим більше, що свідчення основних свідків, на яких зроблено посилання, викривлено. Це - неприпустима фальсифікація», - зазначив екс-прокурор.

М.ПОТЕБЕНЬКО також розповів, що ним поставлено питання про відповідальність тих посадовців, якими була допущена ця фальсифікація. «Навіщо це було зроблено, думаю, генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА розбереться. До нього я теж звертався з офіційним рапортом», - повідомив М.ПОТЕБЕНЬКО.

Що стосується перспектив нинішньої справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, то він цілком покладається на правоохоронні органи. «Я не цікавлюся цією справою, щоб не давати приводів для пересудів», - сказав М.ПОТЕБЕНЬКО.