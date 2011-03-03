На чорнобильську будпрограму виділено коштів у 100 разів менше

За останні 6 років Житомирська область одержала з держбюджету в 100 разів менше коштів на чорнобильську будівельну програму, ніж виділялося після аварії.

Про це сьогодні на нараді з питань стану соціального, медичного і протирадіаційного захисту населення області у зв`язку з Чорнобильською катастрофою повідомив у Коростені голова Житомирської обласної ради Йосип ЗАПАЛОВСЬКИЙ.

«З 2004 по 2010 рік область одержала 8,6 млн. грн. за бюджетною програмою «Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми», тоді як за попередній період, який пройшов після аварії на ЧАЕС, тобто до 2004 року, було направлено 800 млн. грн.», - сказав він.

За словами голови облради, для Житомирської області у 2009-2010 роки кошти держбюджету на виконання контрзаходів з мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС не виділялися. Він переконаний, що основною причиною виникнення комплексу пов`язаних з чорнобильськими питаннями проблем є стабільне недофінансування галузі.

При цьому Й.ЗАПАЛОВСЬКИЙ уточнив, що за мінімальної потреби в 8-9 млн. грн. у 2008 році потреби регіону профінансували на 90%.

Він також розповів про інші проблеми потерпілих районів Житомирської області, зокрема, забезпечення населення якісною питною водою, оскільки в підземних водах спостерігається значний вміст заліза, радону і марганцю.