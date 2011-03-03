Люксембург зацікавлений вийти на український ринок.

Про це заявив голова Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург Лоран МОЗАР під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у ході розмови сторони погодилися щодо важливості подальшого поглиблення політичного діалогу на високому рівні, а також обговорили практичні шляхи розвитку українсько-люксембурзького співробітництва у торговельно-економічній сфері.

Глава українського МЗС поінформував співрозмовника про заходи, яких вживає уряд України з метою покращання інвестиційного клімату у нашій державі.

Зі свого боку спікер парламенту Великого Герцогства наголосив на значній зацікавленості люксембурзьких компаній щодо виходу на український ринок.

Сторони окремо торкнулися питання вдосконалення договірно-правової бази українсько-люксембурзьких відносин.