Проти голови сільради порушено кримінальну справу за постріл у голову

У Київській області порушено кримінальну справу проти голови одного з сіл Фастівського району, який під час сварки зі зброї поранив людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що 23 лютого цього року біля приміщення адміністративної будівлі на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин сільський голова здійснив постріл у голову жителя цього ж села із травматичної зброї, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Сільського голову взяту під варту.