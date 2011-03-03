Проти голови сільради порушено кримінальну справу за постріл у голову
23:19, 03 березня 2011Суспільство
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На грунті неприязних відносин
У Київській області порушено кримінальну справу проти голови одного з сіл Фастівського району, який під час сварки зі зброї поранив людину.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що 23 лютого цього року біля приміщення адміністративної будівлі на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин сільський голова здійснив постріл у голову жителя цього ж села із травматичної зброї, внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
Сільського голову взяту під варту.
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