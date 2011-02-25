Голова сільради влаштував стрілянину по електорату

У середу, 23 лютого, у Фастівському районі (Київська область) на вулиці голова сільської ради влаштував стрілянину. Про це газету «Сегодня» повідомив начальник прес-служби Київської обласної міліції Микола ЖУКОВИЧ.

40-річний чоловік вистрілив у голову 23-річного односельця. Зараз потерпілий знаходиться в лікарні. Причиною стрілянини стала сварка між чоловіками.

Чиновник стверджує, що чоловік напав на нього, і він був змушений стріляти з метою самооборони. Потерпілий говорить зворотнє.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи. Голова сільської ради до з`ясування обставин знаходиться вдома, від виконання обов`язків його не усунуто.