Порушено 7 кримінальних справ проти лікарів-хабарників

У Луганській області в 2010 році проти лікарів було порушено 7 кримінальних справ, що стосуються хабарництва та вимагання грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході засідання колегії Головного управління охорони здоров`я Луганської облдержадміністрації повідомив начальник управління Павло МАЛИШ.

«Деякі лікарі, забувши медичну термінологію, висловлюються мовою лише доларів і євро навіть із тими пацієнтами, які ці грошові знаки в очі ніколи не бачили, вони притискають до стінки пацієнтів і обдирають догола», - заявив він.

За його словами, хабарництво у сфері охорони здоров`я – величезна проблема, яка вимагає негайного вирішення. «В охороні здоров`я Луганської області працює величезна армія висококваліфікованих, вірних своєму обов’язку медичних працівників. Вони всі заслужили пошану населення. Разом із тим дії окремих наших, так званих колег, примушують червоніти всю область», - заявив начальник управління.