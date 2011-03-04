Генконсульство за рік видало близько 2 тисяч "карт поляка"

За рік роботи Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці видало близько 2 тис. карт поляка і зареєструвало 15 нових польських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Генеральний консул Польщі у Вінниці Кшиштоф СВІДЕРЕК.

«Так склалося, що наш консульський округ – це три області Житомирська, Вінницька й Хмельницька. І на території цих трьох областей проживає найбільша група за чисельністю осіб польської національності. У зв`язку з цим одним із головних питань є – отримання карти поляка», - сказав Генконсул.

За його словами, вже прийнято понад 2 тисяч анкет на оформлення «карти поляка» і вже близько 2 тис. карт поляка видано. Він також повідомив про запровадження Консульством «чергових виїздів» для відповідного оформлення.

«Ми знаємо, що на території нашого округу є особи, які проживають у маленьких містах і якщо в даному місті збереться група 50 і більше осіб, безумовно, консульство виїжджає з так званим «консульським чергуванням» і обслуговує там громадян на місці. За останні місяці вже декілька десятків таких виїздів було», - повідомив К.СВІДЕРЕК.

Він зазначив, що попередньо громадянам, які хочуть оформити «карту поляка» необхідно надіслати факс або повідомити, що зібралася така група людей, після чого визначається час і день прибуття представників Генконсульства.

К.СВІДЕРЕК також повідомив, що поява нового консульського округу створила передумови для створення нових польських організацій, а також з`явилася велика зацікавленість у вивченні польської мови. «За останній рік було зареєстровано нових 15 організацій у Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях. А що стосується вивчення польської мови - я думаю, що це всеукраїнська тенденція, оскільки багато українців зацікавилися її вивченням», - сказав Генконсул.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 5 лютого 2010 року відкрилося Генеральне консульство Республіки Польща, яке обслуговує Вінницьку, Хмельницьку й Житомирську області.