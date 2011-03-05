СБУ затримала одеського банкіра

Співробітниками Управління СБУ в області затриманий керівник одеської філії комерційного банку, який незаконно оволодів більш ніж 1 млн. грн. вкладників.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, документально встановлено, що «підозрюваний посадовець упродовж 2008-2011 років привласнював кошти вкладників фінустанови шляхом переведення через транзитні банківські рахунки безготівкових коштів на особистий картковий рахунок».

Зловмисник, ім`я якого на користь слідства не розголошується, скористався задля незаконного збагачення службовим становищем, зокрема, оволодів секретними паролями і ключами для отримання через касу банку наперед переказаних на свій рахунок грошових коштів.

Проти затриманого порушено кримінальну справу, згідно з ознаками ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.