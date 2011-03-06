У Прилуках міліція накрила нарколабораторію

У Прилуках міліція затримала злочинну групу, що займалася виготовленням і збутом наркотиків в особливо великих розмірах як на території міста, так і на території інших районів Чернігівщини.

Про це УНІАН повідомили у відділі громадських зв`язків Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили семеро жителів м. Прилуки та Прилуцького району, в тому числі одна жінка. Всі вони не працювали і всі, крім одного учасника, вже були раніше засуджені за аналогічні злочини. Злочинна група діяла упродовж 2010 – початку 2011 років. Учасників групи затримали співробітники обласного та прилуцького міського підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків при підтримці бійців роти міліції особливого призначення "Беркут".

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання затриманих осіб, а також у місцях імовірного зберігання наркотичних засобів та речей, здобутих злочинним шляхом, було вилучено значну кількість наркотичних засобів, а також інші речові докази злочинної діяльності, у тому числі понад 5 кілограмів макової соломи, марихуану, сильнодіючий лікарський засіб димедрол та інше.

Також було вилучено вогнепальну зброю – пістолет іноземного виробництва та гладкоствольну мисливську рушницю, димову шашку, дві одиниці холодної зброї.

Відносно всіх учасників злочинної групи порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених статтями: ст.309 "незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту", ст.307 "..збут наркотичних засобів..", ст.317 "організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів" Кримінального кодексу України. Відповідно до цих статей затримані можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.