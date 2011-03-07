Міністерство пояснило, куди витратить 600 млн.

У 2011 році Міністерство екології і природних ресурсів України планує направити на розв’язання екологічних проблем 627 млн. 400 тис. грн.

Про це зокрема йдеться в статті «В Мінекології спланувалися», опублікованій у газеті «Дзеркало тижня. Україна».

За даними видання, із загальної суми в 627 млн. 400 тис. грн., 159 млн., Мінекології очікує одержати від Єврокомісії. «Угоди про часткове фінансування Євросоюзом наших екологічних програм було досягнуто наприкінці минулого року. Загалом на природоохоронні цілі продовж трьох років ЄС виділить 35 млн. євро (371 млн. грн.)», - уточнюється в статті.

Гроші Єврокомісії планується спрямувати у тому числі і на зближення екологічного законодавства України з нормами законодавства ЄС.

Крім того, фінансуватимуться проекти в таких підсекторах, як охорона атмосфери і води, переробка відходів і відновлення природної біорізноманітності (мається на увазі заповідники). Планується провести означення території заповідників на місцевості, оскільки їх межі часто існують лише на папері, що відкриває можливості для нецільового використання цих територій.

Частина коштів Мінекології пропонує направити теплоенергетикам на програми добудови електрофільтрів і встановлення систем очищення газів на теплоелектростанціях. Передбачається провести конкурсний відбір не менші п`ять інвестиційних проектів для підприємств теплоенергетики (кожний потужністю не менш як 500 МВт), спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря. На ці цілі, зокрема, орієнтуватиметься система пільгового кредитування і здешевлення комерційних кредитів.

Завдяки цим заходам планується до 2015 року знизити сумарні викиди двоокису вуглецю теплоенергетикою в навколишнє середовище на 10%.

У 2011 році року пройде не менш як п`ять конкурсів серед водоканалів невеликих міст з населенням до 250 тис. людей з метою реалізації інвестпроектів. Переможцям конкурсу буде надано пільгове кредитування для закупівлі установок хімічного видалення з`єднань азоту і фосфору із стічних вод і обезводнення й утилізації активного мулу. До 2015 року передбачається забезпечити поховання не менш як 70% побутових відходів міст з населенням понад 250 тис. людей на спеціалізованих й екологічно безпечних полігонах.

За даними міністра екології Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, до кінця 2012 року планується завершити роботу з утилізації прострочених отрутохімікатів і пестицидів. Мінекології так само планує найближчим часом розпочати будівництво заводу з утилізації автомобільних шин і будівництво спеціальних печей для знищення медичних відходів.