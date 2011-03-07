У Збройних силах України більше 50 тисяч жінок

У Збройних силах України проходять службу та працюють більше 50 тисяч жінок – близько 17 тисяч жінок-військовослужбовців та майже 34 тисячі працівників ЗСУ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, серед жінок-військовослужбовців 8% - офіцери та 89% - жінки, які проходять військову службу за контрактом. 356 дівчат навчаються у вищих військових навчальних закладах.

Майже 300 з понад 2 тисяч військовослужбовців, які щодня заступають на бойове чергування з протиповітряної оборони – це жінки: планшетисти, радіотелеграфісти, зчитувальники, телефоністи, диспетчери, метеоспостерігачі.

За 19 років миротворчої діяльності України у складі національних миротворчих контингентів проходили службу 28 українських військовослужбовців-жінок.

Жінки проходять службу та працюють в усіх видах і родах військ Збройних сил України. Найбільше вони представлені у частинах і з’єднаннях Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ.