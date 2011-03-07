На мосту Каховської ГЕС загинув працівник ДАІ
10:51, 07 березня 2011Суспільство
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Шевроле врізався в захисний бордюр
У Херсонській області внаслідок ДТП загинув працівник ДАІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, аварія сталася вранці 6 березня на мосту Каховської гідроелектростанції. Близько 4.00 легковий автомобіль "Шевроле" на повороті врізався у бордюр, що захищає транспорт від можливого падіння при аварійних ситуаціях у воду.
Загиблим водієм виявився працівник ДАІ. В автомобілі він був сам.
Проводиться слідство.
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