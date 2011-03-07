На мосту Каховської ГЕС загинув працівник ДАІ

У Херсонській області внаслідок ДТП загинув працівник ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, аварія сталася вранці 6 березня на мосту Каховської гідроелектростанції. Близько 4.00 легковий автомобіль "Шевроле" на повороті врізався у бордюр, що захищає транспорт від можливого падіння при аварійних ситуаціях у воду.

Загиблим водієм виявився працівник ДАІ. В автомобілі він був сам.

Проводиться слідство.