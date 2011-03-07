Невідомий “замінував” наркологічний диспансер

У Слов’янську Донецької області вчора до міліції по спецлінії “102” зателефонував анонім і повідомив, що у приміщенні наркологічного диспансеру закладено вибухівку.

Встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, здійснив житель міста Красний Лиман, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.