У Дніпропетровську шукають, хто "замінував" кафе

У Дніпропетровську міліція розшукує зловмисника, який 5 березня близько 23.30 на телефон «102» чергової частини міськвідділу внутрішніх справ повідомив про замінування одного із кафе.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

На місці події працівники вибухотехнічної служби міліції обстежили приміщення закладу, однак вибухових пристроїв не виявили. З кафе були евакуйовані 20 відвідувачів і троє осіб обслуговуючого персоналу.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів були встановлені адреса і номер таксофона, з якого було здійснено дзвінок з повідомленням про замінування. Вживаються заходи щодо встановлення і затримання зловмисника.