Берлусконі зробили хірургічну операцію на щелепі

Прем`єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі в понеділок зробили хірургічну операцію з трансплантації частини щелепної кістки та імплантації зуба, який голова уряду втратив після нападу на нього в грудні 2009 року, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на італійські ЗМІ.

Операція, необхідна для відновлення нормальної жувальної функції щелепи прем`єра, тривала більше чотирьох годин і була проведена під загальним наркозом. За словами його особистого лікаря, прем`єр зможе повернутися на роботу в четвер.

Напад на Берлусконі стався 13 грудня 2009 р., коли психічно хворий кинув у нього важким сувенірним зображенням Міланського собору. В результаті у Берлусконі були перелом носа, пошкодження двох зубів і глибоке розсічення губи.