Кабіна ліфта падала 14 поверхів з пасажиром

У Києві в одній із шістнадцятиповерхівок Харківського району за адресою Харківське шоссе, 61 впала кабіна ліфту.

Як передає «Україна Комунальна», за повідомленням одного із мешканців будинку, 6 березня, у другій половині дня з 14-го поверху впала кабіна ліфта. У ній на час трагедії перебував чоловік середнього віку, якому вдалося вибратися із кабіни ліфту, але сьогодні вранці він помер.

За словами мешканців, проблеми з ліфтом останнім часом у цього будинку були.

«Близько місяця тому працівники ЖЕКу ходили по квартирах і носили Акт виконаних робіт з ремонту ліфта. Вони пропонували його підписати, проте більшість жителів документ не підписали. Після цього обидва ліфти були відключені начебто через те, що згорів мотор. Потім ліфти дивним чином знову запрацювали. І вчора така трагедія...», - повідомив мешканець злощасного будинку.