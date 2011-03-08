Івано-Франківськ та Арлінгтон підписали угоду

В Арлінгтоні (США) підписано угоду про побратимство з Івано-Франківськом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

Від Івано-Франкіська угоду підписали міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС та член правління Асоціації міст побратимів Віктор ВІНТОНЯК, від Арлінгтона - Голова ради директорів міста Крістофер ЦІММЕРМАН та президент Асоціації міст побратимів Карл Ван НЕВКІРК.

В Івано-Франківську співпрацю з Арлінгтоном започаткувала ще в 2008-му році місцева благодійна культурологічна фундація "Цинамоновий Хрущ".

Наразі Арлінгтон має п`ять міст-побратимів: Аахен (Німеччина) - колишня містична столиця Європи, Реймс (Франція) - місто найвеличнішого готичного Реймського Собору та Жинни д`Арк, Сан-Мігель (Сальвадор) та Теотіукан (примісто Мехіко), в якому розміщені знамениті давньоіндіанські ступінчаті піраміди Сонця та Місяця.

Делегація від Arlington Sister City Association перебуватиме в Івано-Франківську в травні під час святкування Дня міста, а в червні-липні до Івано-Франківська прибуде група студентів з Арлінгтона. А вже на осінь планується до поїздка до міста-побратима групи учнів та студентів з Івано-Франківська, які зможуть пожити в американських сім`ях та удосконалити свої знання в англійській мові.