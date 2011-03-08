Невідомий вночі викрав ікону з церкви
03:12, 08 березня 2011Суспільство
2643 0
Злочин на Херсонщині
В Херсонській області невідомий злодій вночі пограбував церкву
Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, у Бериславському районі до чергової частини райвідділу міліції звернувся виконуючий обов’язки настоятеля Свято-Покровського храму в селі Качкарівка із заявою, що вночі невідомий шляхом пошкодження вікна проник до приміщення храму та викрав ікону “Покрови Божої Матері”.
Наразі працівниками міліції проводяться заходи по встановленню та затриманню крадія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter