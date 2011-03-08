Невідомий вночі викрав ікону з церкви

В Херсонській області невідомий злодій вночі пограбував церкву

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, у Бериславському районі до чергової частини райвідділу міліції звернувся виконуючий обов’язки настоятеля Свято-Покровського храму в селі Качкарівка із заявою, що вночі невідомий шляхом пошкодження вікна проник до приміщення храму та викрав ікону “Покрови Божої Матері”.

Наразі працівниками міліції проводяться заходи по встановленню та затриманню крадія.