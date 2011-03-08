Уряд доручив перевірити керівників великих підприємств

Кабінет міністрів доручив керівництву профільних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади невідкладно розглянути питання щодо відповідності займаній посаді керівників підприємств, на яких у 2010 році виникали складнощі під час перевірок фінансової діяльності та виявлені порушення у результаті таких перевірок.

Розпорядження №148 від 19 січня про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни розміщено на сайті Верховної Ради.

У перелік таких підприємств увійшли: державне науково-виробниче підприємство "Об`єднання Комунар", державні підприємства "Одеський морський торговельний порт", "Завод "Електроважмаш".

У розпорядженні йдеться про те, що питання щодо відповідності займаній посаді керівників цих підприємств має бути розглянуто «у зв`язку з недопущенням посадових осіб органів державної контрольно-ревізійної служби до проведення контрольних заходів».

Разом з цим, у зв`язку із допущеними порушеннями законодавства з фінансових питань під час провадження фінансово-господарської діяльності мають бути розглянуті питання щодо відповідності займаній посаді керівників: державної акціонерної холдингової компанії "Артем", державних підприємств "Українська авіаційна транспортна компанія", "Макіїввугілля", "Донбасантрацит".

Також доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити безперешкодне надання органам державної контрольно-ревізійної служби документів, необхідних для проведення контрольних заходів.