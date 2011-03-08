Експерт: Уряд забув боротися з торгівлею людьми

Директор юридичного департаменту Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна» Мар’яна ЄВСЮКОВА вважає, що держава “просто забула” про проблему торгівлі людьми.

Про це вона заявила Deutsche Welle.

Правозахисники очікують на ухвалення закону про протидію торгівлі людьми вже три роки поспіль. До кінця минулого року Міністерство сім'ї, молоді та спорту мало подати відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради. однак через адміністративну реформу міністерство ліквідували, а про законопроект забули, наголошують в центрі «Ла Страда Україна».

Тривалий час діяла національна програм протидії торгівлі людьми, але 2010 року її дія закінчилася, тому нині про проблеми з работоргівлею в Україні просто забули, сказала М.ЄВСЮКОВА.

«2011 року немає поки плану з протидії торгівлі людьми. Єдине положення в законі – це кримінальна відповідальність за торгівлю людьми. Все. Більше нічого не має. Немає документів – немає відповідальності », – наголосила М.ЄВСЮКОВА.

За її словами, у попередні роки програма фінансувалася дуже обмежено: на три роки на всі регіони на протидію работоргівлі в Україні було виділено лише 10 млн. грн.

Тим часом, за даними ОБСЄ, в Україні понад 30 тисяч людей щороку стають жертвами торгівлі людьми, 80% з них – це жінки.

Моніторинг виконання Державної програми протидії торгівлі людьми у 2010 році засвідчив, що зростає кількість українців, які стають жертвами торгівлі людьми всередині країни. Найбільше людей експлуатують в будівельній і сільськогосподарській галузях. Примус до проституції є основною формою сучасного рабства в Україні. Крім того, 2010 року було порушено 33 кримінальні справи за фактами торгівлі дітьми. З кожним роком таких справ стає більше, зауважила М.ЄВСЮКОВА.