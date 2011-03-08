Погода на завтра

Завтра майже в усіх регіонах України збережеться суха і прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 березня буде невелика хмарність. Без опадів; лише в Криму місцями невеликий сніг (вдень з дощем). На дорогах країни, окрім Півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в південній частині та Донецькій області північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Криму та місцями в Приазов’ї 25-30 м/с. Температура вночі 6-11°, у східних областях, на півночі Лівобережжя, в Карпатах та Прикарпатті місцями 14-19° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в південній частині та у Закарпатті вночі 3-8° морозу (на Південному узбережжі Криму близько 0°), вдень 0-5° тепла.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У столиці температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° тепла.