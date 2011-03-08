Україна передала Росії «Вову Беспредєла»

Україна передала Росії другого затриманого в Бердянську за підозрою у вбивстві в листопаді минулого року 12 осіб у станиці Кущевська Краснодарського краю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, громадянина РФ Володимира АЛЕКСЄЄВА 6-8 березня "повинні були доставити до Росії".

За даними ГПУ, В.АЛЕКСЄЄВА (на прізвисько Вова Беспредєл) передали співробітникам російських правоохоронних органів в Київському СИЗО для подальшої відправки до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2010 року у станиці Кущевська Краснодарського краю РФ в будинку фермера Аметова було жорстоко вбито 12 осіб - членів трьох сімей, зокрема 4 неповнолітніх: трьох дівчаток (віком дев'ять місяців, півтора року і п'ять років), і 14-річного хлопчика.

У грудні 2010 року в Бердянську за підозрою в скоєнні даного злочину були затримані В.АЛЕКСЄЄВ 1980 р. н. і В’ячеслав РЯБЦЕВ 1979 р. н.

9 лютого 2011 року В.РЯБЦЕВА було передано російським правоохоронцям.

У січні 2011 року В.АЛЕКСЄЄВ визнав, що особисто вбив фермера Аметова. Також стало відомо, що він подав позов до суду з вимогою опротестувати рішення про його екстрадицію до Росії. Як підставу для скасування екстрадиції адвокати затриманого заявили, що їхній підзахисний нібито зазнає в Росії політичних репресій.

31 січня Вольнянський районний суд Запорізької області не задовольнив вимогу В.АЛЕКСЄЄВА про скасування рішення щодо його екстрадиції.

Крім названих осіб, у справі заарештовано дев'ятьох місцевих жителів, підозрюваних у скоєнні злочину, зокрема лідера організованого злочинного угрупування Сергія ЦАПКА.