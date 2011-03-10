Вертолітний майданчик потрапив під житлову забудову

Прокуратура Криму пред`явила колишньому заступнику начальника управління головного архітектора міської ради Ялти звинувачення в незаконній передачі вертолітного майданчика в південнобережному селищі Кореїз під житлове будівництво.

Наглядове відомство закінчило розслідування справи проти ялтинського чиновника й передало її до суду, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Йому інкримінується незаконне узгодження надання під житлову забудову земельної ділянки в Кореїзі, фактично розташованій під комунальною власністю - вертолітним майданчиком, чим територіальній громаді завдано майже 1 млн. грн. збитків», - йдеться в повідомленні.

Колишній заступник начальника управління головного архітектора міськради Ялти, прізвище якого не розголошується, звинувачується за двома статтями Кримінального кодексу - «зловживання владою або службовим становищем» і «посадова підробка».

Раніше прокуратура направила до суду кримінальну справу за звинуваченням цього чиновника в незаконному узгодженні проектів відведення земельних ділянок на території Місхорського парку-пам`ятника загальнодержавного значення та Юсуповського палацово-паркового комплексу (Велика Ялта), чим державі завдано 3,6 млн. грн. збитків.