Суд конфіскував нелегальну АЗС

Керченський міський суд ухвалив рішення конфіскувати в дохід держави нелегальну автозаправну станцію в Криму.

Про це УНІАН повідомила прес-група управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

«Підпільну» заправку виявили співробітники податкової міліції Керчі.

«Власника нелегальної АЗС оштрафовано на 340 гривень, а вилучені товарно-матеріальні цінності - 4 автозаправних колонки і паливно-мастильні матеріали - на загальну суму 70 тисяч гривень конфісковано в дохід держави», - йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, в Криму працюють майже 350 автозаправок.