Суд конфіскував нелегальну АЗС
04:51, 10 березня 2011Суспільство
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Повідомляє кримська податкова
Керченський міський суд ухвалив рішення конфіскувати в дохід держави нелегальну автозаправну станцію в Криму.
Про це УНІАН повідомила прес-група управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.
«Підпільну» заправку виявили співробітники податкової міліції Керчі.
«Власника нелегальної АЗС оштрафовано на 340 гривень, а вилучені товарно-матеріальні цінності - 4 автозаправних колонки і паливно-мастильні матеріали - на загальну суму 70 тисяч гривень конфісковано в дохід держави», - йдеться в повідомленні.
За офіційними даними, в Криму працюють майже 350 автозаправок.
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