Горів київський ринок

Вчора майже опівночі спалахнула пожежа на території Феофанівського ринку у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, вогнем знищено 5 кіосків. За попереднью інформацією, пожежу спричинило коротке замикання в електромережі. Проводяться роботи з демонтажу та встановлення нових кіосків.