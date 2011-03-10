Горів київський ринок
11:08, 10 березня 2011Суспільство
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Вогонь знищив 5 кіосків
Вчора майже опівночі спалахнула пожежа на території Феофанівського ринку у Голосіївському районі Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, вогнем знищено 5 кіосків. За попереднью інформацією, пожежу спричинило коротке замикання в електромережі. Проводяться роботи з демонтажу та встановлення нових кіосків.
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