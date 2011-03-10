Статус вузу передумали прив'язувати до кількості студентів

В новій редакції проекту закону «Про вищу освіту» передбачено, що статус вищого навчального закладу не буде залежати від кількості студентів.

Про це заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на відповідний законопроект, розроблений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, повідомили УНІАН у прес-службі «Студентського захисту».

Відповідно до законопроекту, статус університету отримає той вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і магістра, освітньо-наукових рівнів доктора філософії, доктора наук із гуманітарних, економічних, природничих, технічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, військової справи, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

«Класичний університет створюється за умови, якщо у ньому здійснюється підготовка кадрів не менш як за вісьмома галузями освіти і присуджуються у спеціалізованих вчених радах наукові ступені доктора філософії і доктора наук не менш як з дванадцяти наукових спеціальностей, у тому числі не менш як з двох гуманітарних, економічних, природничих або технічних спеціальностей», - наголосив А.ЧЕРНИХ.

В той же час профільний університет створюється за умови, якщо у ньому здійснюється підготовка кадрів не менш як за чотирма галузями освіти і присуджуються у спеціалізованих вчених радах наукові ступені доктора філософії і доктора наук не менш як з восьми наукових спеціальностей, у тому числі не менш як з шести профільних спеціальностей (за винятком мистецьких та військових вищих навчальних закладів (вищих навчальних закладів з особливими умовами навчання).

«Академія створюється за умови, якщо у ній здійснюється підготовка кадрів не менш як за двома галузями освіти і присуджуються у спеціалізованих вчених радах наукові ступені доктора філософії і доктора наук не менш як з двох наукових спеціальностей (за винятком мистецьких та військових вищих навчальних закладів (вищих навчальних закладів з особливими умовами навчання), вимоги до яких встановлюються Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту)», - підкреслив координатор громадської ініціативи «Студентський захист».

Відповідно до законопроекту, пропонується затвердити структуру вищої освіти, до якої повинні входити освітньої-кваліфікаційні рівні: молодший бакалавр, бакалавр, магістр та освітньо-наукові рівні: доктор філософії та доктор наук.

«В законопроекті відсутня норма щодо щорічного збільшення плати за навчання з урахуванням рівня (або коефіцієнту інфляції) та зберігаються чинні положення щодо прав органів студентського самоврядування, в тому числі щодо гарантованого фінансування в розмірі не менше як 0,5% коштів спеціального фонду», - поінформував також А.ЧЕРНИХ.

Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або фізичною (юридичною) особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом у галузі освіти і науки, молоді та спорту. Розмір плати за рік і весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та інформаційних джерелах вищих навчальних закладів.

«Зрозуміло, що зазначена редакція законопроекту значно покращує права студентів. Наступним кроком повинно стати відкликання (або «провальне» голосування 2 зареєстрованих в парламенті законопроектів про вищу освіту) і внесення нової редакції проекту Закону України «Про вищу освіту» від Президента України або Кабінету міністрів України», - підсумовує координатор громадської ініціативи „Студентський захист”.