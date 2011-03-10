Погода на завтра

Завтра у Криму місцями очікуються невеликі опади.

На дорогах України, крім більшості центральних та південних областей, подекуди ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний (на півдні та сході північно-східний), 5-10 м/с, вночі у Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, у Криму від 4° морозу до 1° тепла, вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 10° тепла; у Карпатах, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині вночі 9-14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі 5-7° морозу, вдень 4-6° тепла.