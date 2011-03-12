У Львові припинено подачу тепла підприємствам-боржникам

11 березня Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» припинило теплопостачання 13 юридичним особам-боржникам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, без теплопостачання залишилися дві філії УДППЗ «Укрпошта», Українська академія дизайну, ДНД ПВІ «НДІ проектреконструкція», Міжрегіональна академія управління персоналом, ТзОВ «Спектр», ПП «Забігайло», ДП «Проектний інститут», ПП «Любе-сервіс», ТзОВ «Зубра-центр», ТзОВ «Портал-Інвест-Груп», ЗАТ «Офіс-7», ПП «Компанія «Астра».

За даними прес-служби, цим юридичним особам було надіслано попередження про відключення від теплопостачання у випадку непогашення заборгованості.

Також через заборгованість без теплопостачання залишаються УНДІ ПП ім. Т.Шевченка» – борг 75 тис. грн., і ТзОВ «Будексгруп» – борг 175 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з лютого цього року ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочало відключення від теплопостачання злісних боржників - юридичних осіб.