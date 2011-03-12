Азаров: тарифи на газ зростуть ще на 30% - і край

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що підвищення тарифів на газ для населення на 30% в поточному році буде останнім в рамках виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Це останнє підвищення. З МВФ ми вели тривалі переговори», - сказав М.АЗАРОВ,

При цьому він підкреслив, що раніше за умовами співпраці з МВФ тарифи на газ для населення необхідно було підвищити навесні 2011 року на 50%.

М.АЗАРОВ зазначив, що в тому числі в результаті підвищення тарифів, в поточному році дефіцит НАК «Нафтогаз Україна» буде скорочено до 8,5 млрд. грн., А в 2012 році «Нафтогаз» буде бездефіцитною компанією.

Нагадаємо, що за попередньою домовленістю з МВФ тарифи на газ для населення в поточному році планується підвищити в квітні і липні загалом на 30%.

Разом з тим, за даними голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА, Національна комісія регулювання електроенергетики планує в кінці опалювального сезону підвищити тарифи на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 26%.

Затвердження Радою директорів МВФ Меморандуму про отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ очікується в березні ц.р. після прийняття закону про Пенсійну реформу.