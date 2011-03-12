В Ощадбанку змінилось керівництво

З посади голови правління "Ощадбанку" звільнений В’ячеслав КОЗАК (за власним бажанням).

Як говориться в повідомленні банку, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, таке рішення було ухвалене Наглядовою радою "Ощадбанку" 10 березня 2011 року.

В.КОЗАК обіймав посаду голови правління 10 місяців.

Іншим рішенням наглядової ради виконуючим обов`язки голови правління призначений Роман МАГУТА, який до цього був першим заступником голови правління Ощадбанку.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.