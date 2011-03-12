У Києві охоронець пункту обміну валют викрав гроші з каси?

Міліція Києва підозрює охоронця пункту обміну валют, розташованого в Печерському районі столиці, у викраденні грошей з каси.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю МВС України.

“Спритник скористався довірою касира. Дівчина на хвилинку залишила робоче місце, а повернувшись, побачила вже порожні лотки. Вона одразу ж зателефонувала керівникові, і підприємець негайно звернувся до міліції. Наразі порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про крадіжку”, - говориться в повідомленні.

Міліція також називає дані підозрюваного і пропонує йому добровільно повернути викрадені гроші.