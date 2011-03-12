НБУ почне друкувати гроші з підписом Арбузова

Національний банк України вирішив випускати в 2011-2012 роках банкноти всіх номіналів зразка 2003 і подальших років з підписом голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА.

Про це говориться в переданому УНІАН повідомленні Нацбанку з посиланням на постанову НБУ №55 від 4 березня 2011 року.

«...Випустити в межах планового випуску і ввести в обіг банкноти зразка 2003 і подальших років випуску з підписом голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВА і відображенням на них року випуску, зокрема, номіналом 1 гривня – з 1 вересня, 2 і 500 гривень – з 1 грудня, 5 і 200 гривень – з 1 листопада, 10 гривень – з 1 липня, 50 гривень – з 1 червня 2011 року, 20 і 100 гривень – з 1 березня 2012 року», – говориться в повідомленні.

Банки України мають забезпечити прийом від клієнтів банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу (крім видачі банкнот зразків до 2003 року) без обмежень в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.