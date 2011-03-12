Кияни, які вчасно платили, та не одержали знижок, можуть звернутися

Київська міська державна адміністрація рекомендує мешканцям столиці у випадках виявлення розбіжностей між фактичною датою оплати за житлово-комунальні послуги і зафіксованою датою після обробки рахунку звертатися на телефон 15-51 та в Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ) за тел. 238-80-25, 238-80-27.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби КМДА.

За даними міськдержадміністрації, за результатами моніторингу терміну оплати киянами за житлово-комунальні послуги у лютому 2011 року комунальним підприємством «ГІОЦ» виявлено випадки розбіжності в датах, і цей факт пов`язаний з помилкою працівників. Зокрема, Південного поштамту Київської міської дирекції «Укрпошти», які в реєстр оплати за операційний день 21 лютого поточного року включили оплату рахунків, фактично сплачених 18 та 19 лютого. ПАТ «Конверсбанк» в реєстр оплати за операційний день 28 лютого включив оплату рахунків, фактично сплачених 15 та 16 лютого. А Подільське відділення ПАТ «Промінвестбанку» в реєстр оплати за операційний день 1 березня 2011 року включило оплату рахунку, сплачених 18 та 19 лютого. Наразі виявлено 147 випадків зазначених розбіжностей.

“Якщо для коригування виконаного розрахунку за житлово-комунальні послуги існує достатньо підстав, перерахунок у наступному місяці буде виконано автоматично”, - інформують в КМДА.

Керівництво підприємства «Укрпошта» та вищезазначені банківські установи про виявлені недоліки попереджені. Застосовані відповідні заходи для усунення подібних ситуацій у подальшому.

В міськадміністрації також зазначають, що з будь-яких інших спірних питань щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги киянам необхідно звертатися до житлової організації, яка обслуговує їх будинок.

Як повідомлялось, відповідно до рішення столичної влади, власники квартир, які сплачують за житлово-комунальні послуги по платіжних документах до 20 числа наступного за розрахунковим місяця, мають знижку по тарифах на 6-10%. Водночас частина киян, які здійснили проплати до 20 лютого, отримали платіжки в березні без знижок.

Голова КМДА Олександр ПОПОВ сказав, що всі випадки будуть розглянуті та вивчені і в разі виявлених помилок в платіжках мешканцям столиці зроблять перерахунки по відповідних тарифах.