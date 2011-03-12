МВС минулого року витратило майже весь бюджет на зарплату

18:11, 12 березня 2011
Суспільство
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І ще трохи на комуналку та м`який інвентар

Переважна більшість бюджетних коштів, призначених торік для фінансування Міністерства внутрішніх справ України, були витрачені на заробітну плату особовому складу відомства.

По це йдеться в переданій УНІАН довідці Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, державним бюджетом у 2010 році на фінансування МВС було передбачено 9 758 373,7 тис. грн., або 39,4% від потреби.

Із цих коштів, за даними ДЗГ, на оплату праці співробітників міліції було нараховано 8 726 345,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 345 449,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі м`який інвентар та обмундирування - 187 448,9 тис. грн.

Крім того, із загальної суми МВС придбало продуктів харчування на суму 162 744,2 тис. грн.

Водночас у МВС зазначили, що впродовж минулого року не було допущено "утворення простроченої кредиторської заборгованості та забезпечено зменшення загального рівня кредиторської заборгованості загального фонду". Зокрема, станом на 1 січня 2011 року кредиторська заборгованість міністерства становила 71,4 млн. грн., що на 131,2 млн. грн. менше, ніж на початок 2010 року.

 

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