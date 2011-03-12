МВС минулого року витратило майже весь бюджет на зарплату

Переважна більшість бюджетних коштів, призначених торік для фінансування Міністерства внутрішніх справ України, були витрачені на заробітну плату особовому складу відомства.

По це йдеться в переданій УНІАН довідці Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, державним бюджетом у 2010 році на фінансування МВС було передбачено 9 758 373,7 тис. грн., або 39,4% від потреби.

Із цих коштів, за даними ДЗГ, на оплату праці співробітників міліції було нараховано 8 726 345,9 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 345 449,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі м`який інвентар та обмундирування - 187 448,9 тис. грн.

Крім того, із загальної суми МВС придбало продуктів харчування на суму 162 744,2 тис. грн.

Водночас у МВС зазначили, що впродовж минулого року не було допущено "утворення простроченої кредиторської заборгованості та забезпечено зменшення загального рівня кредиторської заборгованості загального фонду". Зокрема, станом на 1 січня 2011 року кредиторська заборгованість міністерства становила 71,4 млн. грн., що на 131,2 млн. грн. менше, ніж на початок 2010 року.