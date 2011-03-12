Міністр відповів, чи можна підвищити платню вчителям

В Україні без підйому економіки сьогодні неможливо підвищити соціальні стандарти для населення й зарплати працівникам бюджетної сфери, заявляє міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання УНІАН, чи будуть переглянуті розміри заробітної плати педагогам, які мають намір вийти 21-22 березня на акції протесту.

За словами міністра, «проблеми, які є в нашій країні, вони накопичувалися десятками років, і сьогодні, дійсно, у нас невелика зарплата, невеликі виплати, і за один рік здійснити всі перерахунки, які ми робили по вчителях, по лікарях неможливо».

Ф.ЯРОШЕНКО нагадав, що тільки за минулий 2010 рік «соціальні стандарти для громадян України були підняті майже на третину і в три рази перевищують інфляцію».

Він перерахував, що мінімальна пенсія в Україні збільшилася на 20%, заробітна плата зросла більш ніж на 20% при інфляції 9,1%.

«Всі соціальні виплати в державі в 2010 році збільшилися практично на 24,1% і порівняно з 2009 роком вони зросли на 43 млрд. грн.», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО. При цьому він додав: «Так, 43 млрд. грн. було направлено на підвищення соціальних стандартів. Раніше звучали тільки мрії, але Президент наш прийшов до керівництва й скоординовані дії його, уряду України, всієї професійної команди... хоча ніхто не вірив, що ці соціальні стандарти будуть виконані, але всі обіцянки - були виконані. Я більше вам скажу – ми їх виплатили практично за 2-2,5 місяця... зробили всі перерахунки й системно виплатили».

Керівник Мінфіну також підкреслив, що Україна сьогодні є однією з небагатьох країн, яка через кризу не пішла на скорочення бюджетних витрат.

«Україна - це єдина країна, одна з тих, які можна по пальцях однієї руки перерахувати, коли в світі йде криза і всі скорочують бюджетні витрати, всі – Португалія, Іспанія, Ірландія, Німеччина, Британія, всі підвищують податки, ставки збільшують, а Україна... Це одна країна, яка, завдяки Президенту нашої країни, ми добилися й знизили податкове навантаження на економіку нашої держави, і одночасно підвищуємо соціальні стандарти», - пояснив Ф.ЯРОШЕНКО.

За його словами, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ працюють над тим, щоб в Україну заходили іноземні інвестиції, щоб економіка країни запрацювала в потрібному ритмі, й це стало б запорукою підвищення добробуту населення.

«Ми місяцями проводили дискусії й відстояли. І Президент, і прем`єр-міністр Микола Янович АЗАРОВ проводив численні масштабні зустрічі, тому що в реальний сектор економіки нашої держави інвестори не хочуть приходити, тому що ми всі хочемо підвищувати соціальні стандарти, як ви говорите, хочемо всім підняти, бюджетникам (тарифні ставки по зарплатах). Але за рахунок чого? За рахунок чого їх підняти?», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО, ще раз нагадавши, що минулого року соцстандарти «ми й так підняли на 43 млрд. грн.».

Міністр фінансів переконаний, що «нам треба піднімати й балансувати економіку нашої держави, і економіка повинна розвиватися, й тоді розвиватиметься добробут наших громадян, тут всі ці речі пов`язані».

«А ми хочемо, щоб нам, українцям, усі світові організації... Коли я зустрічаюся з банкірами, вони говорять: «Що ж це, ми кредитували вас, а ви нічого не хочете робити», - нарік Ф.ЯРОШЕНКО. І при цьому, звертаючись до журналістів, зазначив: «Вам мало хто це скаже, а я володію цими інструментами, як міністр фінансів, що Україна – єдина держава в Європі, де ми маємо такий статус розвитку і в 2010-му, і в 2011-му, і нам треба розвиватися і в 2012 році, де соціальні стандарти громадян для нас – це перше питання».

На уточнююче запитання, як скоро можна очікувати в міністерстві перегляду розмірів тарифних ставок для бюджетників у зв`язку з тим, що змінився розмір мінімальної заробітної плати в Україні, Ф.ЯРОШЕНКО відповів: «Хочу, щоб усі розуміли, – для того, щоб усе підвищувати... за рахунок чого ми підвищуватимемо? Я, як міністр, не повинен вас вводити в оману».

Як повідомляв УНІАН, 21-22 березня в Україні пройдуть Всеукраїнські акції протесту працівників освіти з вимогою виконання законодавства при оплаті праці педагогів.

За словами голови Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Асі ГОРШКОВОЇ, основна вимога акції – це «виконання законодавства у сфері освіти щодо оплаті праці працівників галузі». Профспілковий лідер уточнила, що акція протесту пов`язана з «оплатою праці працівників освітньої галузі, розмір якої взагалі зараз не відповідає тому, яким повинен бути згідно із законом».

А.ГОРШКОВА пояснила, що «перший розряд тарифної сітки, за якою одержують зарплату працівники бюджетної сфери, залежить від мінімальної заробітної плати», а на сьогоднішній день «прийнятим законом про бюджет» відліковий розмір майже наполовину менший, ніж мінімальна зарплата. «Тобто, кожен вчитель сьогодні щомісячно недоотримує 300-400 грн. Оскільки перший розряд тарифної сітки не відповідає законодавчій нормі», - заявила А.ГОРШКОВА.

Довідка УНІАН. Пленум ЦК профспілки працівників освіти та науки ухвалив, що 21 березня акції протесту у вигляді мітингів пройдуть у всіх обласних центрах України, а також у столиці АР Крим і в місті Севастополі, а 22 березня аналогічний мітинг пройде в Києві біля стін Кабінету міністрів України.