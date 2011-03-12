Рибалка пішов під кригу на озері

У Черкаській області 11 березня рибалка провалився під кригу і загинув.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУ МНС в Черкаській області, до рятувальників Золотоніського району надійшло повідомлення про те, що на озері біля села Коробівка провалився під кригу чоловік.

На місце події одразу виїхав черговий підрозділ Золотоніського райвідділу МНС. Після огляду місця трагедії чоловіка знайти не вдалося. Як з`ясувалося, 62-річний місцевий житель рибалив разом зі своїм товаришем. За словами останнього, трагедія сталася, коли чоловіки вже почали збиратися додому. Один з них пішов на берег до машини, а інший ще залишався на кризі. Раптом крига не витримала і рибалка провалився й миттєво зник під водою.

З початку року в Черкаській області це вже шостий трагічний випадок на водних об`єктах.