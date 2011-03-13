У Вінниці на білбордах розмістять фото нині живих визволителів міста

До 20 березня у Вінниці з`являться білборди та сіті-лайти із фотографіями визволителів міста у Великій вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, це робитиметься для того, щоб городяни знали кожного визволителя Вінниці в обличчя.

За даними міської Ради ветеранів, на сьогоднішній день фронтовиків, які визволяли Вінницю навесні 1944-го, залишилось лише шестеро. Іще близько 20 чоловік брали участь в обороні Вінниці, воювали у боях, які відбувались на території Вінницької області, та були учасниками партизанського руху.

Під час самого свята 67-ї річниці визволення Вінниці від фашистських загарбників Вінниці на Фонтанній площі в парку культури та відпочинку ім. Горького пройде тематична фотовиставка. «У попередні роки до дня визволення Вінниці проводилась реконструкція бойових дій весни 1944-го року, на які вінничани та ветерани приходили як глядачі. В цьому році ми вирішили змінити підхід до організації свята та вшанування цієї дати і більше сконцентрувати увагу на тих людях, які подарували нам можливість сьогодні жити під мирним небом - це наші ветерани-визволителі», - розповів мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.