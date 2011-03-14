Патріарх Варфоломій обіцяє сприяти українським прочанам

Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ пообіцяв, що українським прочанам буде надано допомогу при відвіданні гори Афон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ в неділю в Стамбулі.

Патріарх зауважив, що Афон знаходиться по юрисдикцією Вселенського патріархату.

«Ми завжди будемо готові надати допомогу і підтримку українським прочанам, які бажають відвідати святі місця», - сказав ВАРФОЛОМІЙ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України прибув в неділю з дводенним робочим візитом до Туреччини для участі в "Саміті Лідерів Змін".

Згідно програми візиту М.АЗАРОВ провів зустріч з Вселенським патріархом ВАРФОЛОМІЄМ і відвідав церкву святого Георгія.